Chefe do Exército da Tailândia dissolve Senado O chefe do Exército da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, dissolveu o Senado do país e assumiu o poder parlamentar neste sábado, quando centenas de manifestantes espalhados pela capital protestam contra o golpe de Estado. O Senado tailandês estava funcionando como único órgão legislativo desde dezembro do ano passado, quando o ex-primeiro-ministro Yingluck Shinawatra dissolveu a Câmara dos Deputados