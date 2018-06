Chefe do exército sul-coreano adia visita a Washington O chefe do exército da Coreia do Sul, Jung Seung-jo, resolveu adiar a visita que faria ao general Martin Dempsey, chefe do exército norte-americano, em Washington, no dia 16 de abril. Segundo a autoridade militar sul-coreana, os aliados do país concordaram em remarcar a reunião pois Jung não poderia estar longe da Coreia do Sul por muito tempo em um momento em que a Coreia do Norte está intensificando as ameaças de ataque ao país e também aos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.