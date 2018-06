Chefe do gabinete do presidente do Iêmen é sequestrado Autoridades do Iêmen informaram que homens armados sequestraram o chefe do escritório da presidência, Ahmed Awad bin Mubarak, e dois seguranças no centro da capital, Sanaa, neste sábado. Ainda não foi recebido um pedido de resgate e ninguém assumiu a autoria da ação, mas fontes afirmam que os suspeitos são integrantes do grupo rebelde shiita Houthi.