Chefe do orçamento diz que Obama acredita em acordo

O governo vai exceder o atual teto da dívida de US$ 14,3 trilhões em 2 de agosto. Isso pode provocar taxas de juros mais altas e uma paralisação das ações de Segurança Social.

Legisladores querem usar o teto da dívida como uma oportunidade para reduzir o déficits de longo prazo, mas os negociadores chegaram a um impasse.

Lew disse a um programa do canal NBC que o presidente "deixou claro que quer o acordo mais abrangente possível". Mas Lew também afirmou que, segundo Obama, se eles não conseguirem o máximo, além de elevar o teto da dívida "devemos fazer o máximo que pudermos." As informações são da Associated Press.