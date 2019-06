Chefe do órgão governamental que policia a fronteira dos EUA pede demissão

O responsável por colocar em prática as políticas migratórias dos Estados Unidos, John Sanders, irá renunciar do cargo no começo de julho, segundo afirmado por uma fonte nesta terça-feira, 25. Sanders, que atualmente lidera a agência de Alfândega e Proteção da Fronteira americana, teve o mandato desgastado devido ao tratamento oferecido pelos EUA a imigrantes menores de idade.

A decisão foi tomada após a notícia de que mais de 100 crianças teriam sido reencaminhadas a um dos abrigos da patrulha fronteiriça na cidade de Clint, no Texas. Um grupo de advogados que recentemente visitou o local denunciou o tratamento oferecido aos detidos menores de idade, que passam semanas sem acesso a chuveiros, roupas limpas ou comida em quantidades plausíveis. Sanders teria anunciado a renúncia por e-mail a colegas logo após a divulgação da notícia na imprensa americana, com o último dia de trabalho marcado para 5 de julho.

Em um telefonema com a imprensa nesta terça, um funcionário da agência refutou a versão dos advogados a respeito do centro fronteiriço no Texas, afirmando que os detidos têm acesso periódico a chuveiros, além do oferecimento ilimitado de lanches ao longo do dia.

Sanders ficou no cargo por menos de dois meses. Ele assumiu após o presidente Donald Trump transferir o seu antecessor, Kevin McAleenan, para assumir o cargo de secretário de segurança nacional. A saída de Sanders, entretanto, ainda não foi confirmada pela agência.

Um funcionário do departamento de segurança nacional, que falou anônimamente, afirmou que a renúncia não tem relação com as recentes controvérsias em relação ao tratamento oferecido pelos EUA a crianças e adolescentes imigrantes na fronteira. Sanders defendeu nas últimas semanas a expansão dos centros de abrigo da patrulha fronteiriça para acomodar mães e os filhos menores de idade, já que eles não conseguem ser acolhidos pelo departamento de saúde.

A notícia da renúncia de Sanders ocorre no mesmo dia em que deputados democratas pressionaram o Congresso para colocar em pauta a votação de uma proposta emergencial de US$ 4,5 bi de auxílio humanitário para a recepção dos imigrantes na fronteira com o México.

Há controversas dentro do próprio partido: enquanto algumas lideranças tentam apaziguar a opinião pública, que cobra soluções para a crise migratória, outros argumentam que a aprovação de envio de mais verbas para conter a crise somente vai favorecer a política adotada pelo governo Trump até agora, que terá mais recursos.

A garantia do número mínimo de votos necessários para aprovar a medida ainda não é certa. As alas liberal e hispano-americana do Partido Democrata são as que dificultam a aprovação do texto, assim como deputados de distritos fronteiriços.

Deputados democratas se reuniram na noite de segunda-feira, 24, para estabelecer uma lista de alterações no texto para serem inseridas antes que entre para votação, na tarde desta terça. Entre as medidas, frases que levariam a agência de Alfândega e Proteção da Fronteira a oferecer atendimento médico, melhorar a alimentação e as condições de higiene e treinar funcionários para que eles garantam que a saúde e a segurança das crianças e adultos sob custódia não estejam em risco. / NYT e W. POST