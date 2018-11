Chefe da agência de inteligência militar russa morre aos 62 anos

Morreu nesta quinta-feira, 22, o chefe do serviço de inteligência militar da Rússia, Igor Korobov, aos 62 anos. De acordo com comunicado do Ministério de Defesa do país, o oficial sofria de "uma doença séria" há um longo tempo.

Korobov chefiava a GRU, como é conhecida a agência de inteligência da Rússia, desde 2016, quando foi promovido pelo presidente Vladimir Putin. Em 2017, o militar ganhou a condecoração de "Herói da Federação Russa", a mais alta do país.

O governo do Reino Unido acusa a GRU, já sob o comando de Korobov, de ter planejado e executado a tentativa de assassinato do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha dele, Yulia Skripal. Ambos foram envenenados em solo britânico, em 4 de março, mas sobreviveram.

O atentado, que teve a autoria negada pelo governo russo, teria sido motivado pelo fato de Skripal ter atuado como agente duplo e passado informações confidenciais para o Reino Unido, onde ganhou cidadania e vivia desde 2011. O incidente estremeceu as relações diplomáticas entre os dois países./Reuters