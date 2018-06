Chefe do Taleban no Afeganistão pede demissão O chefe do Taleban no Afeganistão, Mullah Abdul Qayum Zakir, pediu demissão do seu cargo. A renúncia do comandante militar, considerado linha-dura, representa uma grande mudança de liderança, o que poderia facilitar o reinício das conversações de paz destinadas a acabar com a guerra que já dura 13 anos no Afeganistão.