Chefe do tráfico colombiano é capturado na Venezuela

A prisão aconteceu após meses de buscas e cooperação entre colombianos, venezuelanos, norte-americanos e outros, afirmou o presidente. A Colômbia oferecia recompensa de $ 2,5 milhões de dólares por informações sobre o paradeiro do "El Loco", e os Estados Unidos $ 5 milhões. O diretor da Polícia Nacional da Colômbia, general José

Roberto León Riaño, indicou que a captura se deu após delação e que a recompensa será paga.

Barrera, de 50 anos, foi capturado na tarde de terça-feira em uma rua de San Cristóbal. Ele estava sozinho e não ofereceu resistência, disse Riaño. Santos afirmou que o narcotraficante "dedicava-se a todo tipo de crimes e a alianças perversas com paramilitares e com as Farc". As informações são da Associated Press.