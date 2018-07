Chefe dos ministérios de Humala pede demissão O chefe do Conselho de Ministros do Peru, Salomon Lerner, renunciou ao cargo ontem, após uma reunião, segundo comunicado da presidência. Lerner é a primeira baixa sofrida pelo presidente Ollanta Humala, que aceitou o pedido e nomeou Oscar Valdes, ministro do Interior, para substituí-lo. Pela lei peruana, a queda acarretará um pedido coletivo de demissão dos ministros, ficando a critério do presidente mantê-los no cargo ou afastá-los.