Líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais

WASHINGTON - Um enorme tesouro de registros financeiros privados expõe os vastos alcances de um secreto sistema offshore usado por líderes mundiais, empresários e celebridades para esconder bilhões de dólares de autoridades fiscais, credores, investigadores criminais e cidadãos de todo o mundo.

As revelações incluem mais de US $ 100 milhões gastos pelo Rei Abdullah II, da Jordânia, em casas de luxo em Malibu, Califórnia, e outros locais; milhões de dólares em imóveis e dinheiro de propriedade secreta dos líderes da República Tcheca, Quênia, Equador e outros países; e uma casa à beira-mar em Mônaco adquirida por uma mulher russa que ganhou uma fortuna considerável depois de ter tido um filho com o presidente russo, Vladimir Putin.

Os arquivos também fornecem novas evidências substanciais de que a Dakota do Sul, nos Estados Unidos, agora rivaliza com jurisdições ‘especializadas’ em sigilo financeiro na Europa e no Caribe. Dezenas de milhões de dólares de fora dos Estados Unidos estão agora protegidos por empresas fiduciárias em Sioux Falls, alguns deles vinculados a pessoas e empresas acusadas de abusos de direitos humanos e outras transgressões.

Os detalhes estão contidos em mais de 11,9 milhões de registros financeiros obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Os arquivos incluem e-mails privados, planilhas secretas, contratos clandestinos e outros registros que desbloqueiam esquemas financeiros impenetráveis ​​e identificam os indivíduos por trás deles.

O tesouro, apelidado de Pandora Papers, ultrapassa as dimensões do vazamento que estava no centro da investigação do Panama Papers cinco anos atrás. Enquanto aqueles dados foram obtidos de um único escritório de advocacia, o novo material abrange registros de 14 entidades de serviços financeiros distintas que operam em países e territórios, incluindo Suíça, Cingapura, Chipre, Belize e Ilhas Virgens Britânicas.

Os arquivos detalham mais de 29 mil contas offshore, mais do que o dobro do número identificado nos Panama Papers. Entre os proprietários de contas estão mais de 130 pessoas listadas como bilionários pela revista Forbes e mais de 330 funcionários públicos em mais de 90 países e territórios, o dobro do número encontrado nos documentos do Panamá.

Como resultado, os Pandora Papers permitem o relato mais abrangente até o momento de um universo financeiro paralelo, cujos efeitos corrosivos podem se estender por gerações - drenando somas significativas dos tesouros do governo, piorando as disparidades de renda e protegendo as riquezas daqueles que trapaceiam e roubam enquanto impedem autoridades e vítimas em seus esforços para encontrar ou recuperar bens ocultos.

"O sistema financeiro offshore é um problema que deve preocupar todas as pessoas que cumprem a lei em todo o mundo", disse Sherine Ebadi, ex-oficial do FBI que atuou como agente principal em dezenas de casos de crimes financeiros.

Ebadi destacou o papel que contas offshore e trustes de proteção de ativos desempenham no tráfico de drogas, ataques de ransomware, comércio de armas e outros crimes. "Esses sistemas não permitem apenas que a fraude fiscal evite o pagamento de sua parte justa. Eles minam a estrutura de uma boa sociedade", disse Ebadi, agora diretor-gerente associado da Kroll, uma empresa de investigações e consultoria corporativa.

O pacote inclui relatórios da BBC e do Guardian que revelam novos detalhes sobre doadores estrangeiros que contribuem com milhões para o Partido Conservador britânico, do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

A grande maioria dos documentos está marcada com datas entre 1996 e 2020, embora alguns datem da década de 1970. Com muitos documentos datados do ano passado, o arquivo mostra como o sistema offshore - um termo da época em que as ilhas remotas eram os principais paraísos para esconder dinheiro - suportou os escândalos e os esforços de reforma que se seguiram às investigações anteriores.

Os registros incluem dezenas de memorandos e mensagens discutindo maneiras de derrotar as novas leis de transparência, erguer abrigos mais rígidos para ativos e, por mais irônico que pareça neste contexto, evitar ser exposto por outro vazamento.

Andrej Babis, o primeiro-ministro tcheco, que se candidata à reeleição esta semana, é um político bilionário que se apresenta como um adversário populista da elite europeia. Mas os documentos mostram que em 2009 ele comprou um castelo de US$ 22 milhões perto de Cannes, na França, com um cinema e duas piscinas, usando empresas de fachada que esconderam a identidade de seu novo proprietário. Babis não respondeu aos pedidos de comentários.

No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta cultivou a personalidade de um inimigo determinado da corrupção, dizendo em 2018 que "os bens de todos os funcionários públicos devem ser declarados publicamente". Mas os documentos de Pandora mostram que ele e vários parentes próximos estabeleceram pelo menos sete entidades offshore que detém dinheiro e bens imóveis no valor de mais de US $ 30 milhões. Kenyatta não respondeu aos pedidos de comentário.

Outros líderes mundiais vinculados a contas offshore encontradas no tesouro de Pandora incluem o presidente Milo Djukanovic, de Montenegro, o presidente Sebastián Piñera, do Chile, e o presidente Luis Abinader, da República Dominicana. Há revelações sobre as participações offshore do casal poderoso do Sri Lanka, Thirukumar Nadesan e Nirupama Rajapaksa; e do governante de Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Mas os detalhes recém-revelados sobre os ativos offshore detidos pelo rei Abdullah da Jordânia, um aliado de longa data dos EUA, são particularmente impressionantes. Documentos mostram que ele usou uma constelação de empresas de fachada para ocultar compras de propriedades de luxo na Califórnia, Londres e no bairro de Georgetown, em Washington.

As revelações ocorrem no momento em que Abdullah enfrenta turbulências políticas, em um reino que depende de bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos e de outros países. DLA Piper, um escritório de advocacia que representa Abdullah, disse que "qualquer implicação de que há algo impróprio sobre (sua) propriedade por meio de empresas em jurisdições offshore é categoricamente negada".

O vazamento do Panama Papers foi particularmente revelador sobre o uso do sistema offshore pelos russos. Desta vez, embora os russos sejam responsáveis ​​por uma parcela desproporcionalmente grande dos arquivos, os registros são mais abrangentes, revelando as riquezas ocultas de adversários e aliados dos EUA.

Os citados no tesouro são tão variados quanto o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, a pop star colombiana Shakira, membros da elite chinesa e figuras da família real da Arábia Saudita.

Os cidadãos mais ricos dos Estados Unidos - incluindo o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é dono do The Washington Post; Elon Musk, fundador da Tesla; o bilionário da Microsoft Bill Gates; e o investidor bilionário Warren Buffett - não aparecem nos documentos.

Especialistas financeiros dizem que os super-ricos dos Estados Unidos tendem a pagar taxas de impostos tão baixas que têm menos incentivos para procurar paraísos offshore. Mas sua ausência dos arquivos também pode significar que americanos muito ricos recorrem a jurisdições offshore diferentes - incluindo as Ilhas Cayman - e empresas diferentes daquelas representadas nos documentos de Pandora.

Existem arquivos relativos ao envolvimento do ex-presidente Donald Trump em um projeto de hotel no Panamá. Mas os documentos de Pandora não parecem revelar novas informações significativas sobre suas finanças.

Os arquivos também ajudam a ilustrar como até instituições americanas respeitadas podem se envolver em transações supostamente contaminadas. Os documentos rastreiam como um comerciante de arte acusado pelo Departamento de Justiça de tráfico de antiguidades cambojanas roubadas usou um fundo offshore em transações envolvendo esses itens. O comerciante, Douglas Latchford, morreu no ano passado, mas as relíquias que ele e seus associados trouxeram continuam em exibição no Metropolitan Museum of Art de Nova York e em outros museus.

Talvez as revelações mais preocupantes para os Estados Unidos, no entanto, digam respeito à sua crescente cumplicidade na economia offshore. Dakota do Sul, Nevada e outros estados adotaram leis de sigilo financeiro que rivalizam com as de jurisdições offshore. Os registros mostram líderes de governos estrangeiros, seus parentes e empresas transferindo suas fortunas privadas para fundos com base nos Estados Unidos.

Em 2019, por exemplo, familiares do ex-vice-presidente da República Dominicana, que já chefiou um dos maiores produtores de açúcar do país, fecharam vários trustes em Dakota do Sul. Os trustes detinham fortunas pessoais e ações da empresa, que foi acusada de abusos de direitos humanos e trabalhistas, incluindo demolição ilegal de casas de famílias pobres para expandir as plantações.