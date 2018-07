Chefes de Estado esperam por horas para discursar na COP-21

Cerca de 150 chefes de Estado e de governo participam do encontro e todos darão um discurso sobre seus planos para lidar com o aquecimento global. Após oito horas de pronunciamentos, o cronograma original ficou totalmente desorganizado.

Em uma conferência organizada pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, mais de doze chefes de estado esperaram 45 minutos pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Como ele não apareceu, foi decidido prosseguir a conferência sem Obama.

Durante a espera, alguns líderes formaram pequenos grupos de discussão informal, enquanto outros preferiram ficar sentados. O presidente do México, Enrique Pena Nieto, conversou com a ministra de Meio Ambiente da França, Segolene Royal e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, trocou ideias com a presidente do Chile, Michele Bachelet e com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Fonte: Associated Press.