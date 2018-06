Chega a 10 o número de mortos em incêndio em balsa italiana na Grécia

Atualizado às 18h45.

As autoridades italianas responsáveis pelas operações de resgate de vítimas no incêndio da balsa "Norman Atlantic" elevaram para dez o número de mortos nesse acidente.

A Guarda Costeira informou em seu perfil no Twitter que "foram resgatados outros dois corpos" e acrescentaram que mantém os contatos com as autoridades gregas "e a busca por eventuais desparecidos".

"No total são 427 as pessoas salvas, e 10 as mortas", acrescentou o órgão em outro tweet.

Na tarde desta segunda-feira, 29, o governo italiano tinha situado em oito o número de mortes no acidente. A ministra da Defesa, Roberta Pinotti, disse que 427 pessoas foram resgatadas da embarcação, mas nem ela, nem o ministro das Infraestruturas e Transportes, Maurizio Lupi, souberam dizer se há desaparecidos.

O número inicial divulgado pela imprensa italiana e grega a partir das listas de embarque era de 478 pessoas a bordo, fazendo com que a conta informada pelas autoridades de Roma não feche.