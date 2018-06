Chega a 21 os mortos em explosão na Nigéria

A explosão ocorreu no momento em os nigerianos estavam se preparando para assistirem ao jogo do país com a Argentina pela Copa do Mundo no Brasil. Muitas lojas nos shoppings têm telas de TV, mas não ficou claro se a explosão foi programada para coincidir com a partida, que começou cerca de uma hora depois do incidente.

Testemunhas disseram ver partes de corpos espalhadas ao redor da saída do Emab Plaza, no sofisticado bairro de Wuse 2. Todas as pessoas falaram sob condição de anonimato por medo de represálias.

O superintendente de polícia Frank Mba disse que 17 pessoas ficaram feridas e 21 corpos foram recuperados. Ele também disse que um suspeito foi preso e que as investigações já começaram.

O governo pediu calma e disse que está fazendo todo o possível para "verificar as atividades dos insurgentes". Há a suspeita de que o ataque faça parte de uma nova onda de violência coordenada pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram. Fonte: Associated Press.