O número total de vítimas inclui uma mulher que faleceu na Suécia depois de ter visitado a Alemanha. Mais cedo, o Estado alemão de Baixa Saxônia tinha informado duas mortes. Uma senhora de 68 anos e uma jovem de 20 faleceram ontem no distrito de Harburg, de acordo com comunicado do departamento de saúde do Estado. As informações são da Dow Jones.