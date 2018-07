Chega a 38 total de mortos em explosão na Nigéria Abubakar Zakari Adamu, oficial no setor de gestão de emergências, disse que 38 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba em uma cidade central da Nigéria. Ele afirmou à Associated Press que o total de óbitos leva em conta vários hospitais em Kaduna. Adamu também disse que muitos ficaram gravemente feridos no ataque.