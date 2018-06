Chega à Síria missão de observadores da ONU e da OCI

Veja também:

As fontes assinalaram que outra das tarefas da missão será preparar uma nova visita do enviado conjunto da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, que já esteve no país nos dias 10 e 11 de março para se reunir com o presidente Bashar al-Assad.

As fontes acrescentam que os observadores da ONU e da OCI já começaram sua missão de avaliação, supervisionada pelas autoridades sírias, em Homs (centro), Hama (centro), Tartus (oeste), Latakia (oeste), Alepo (norte), Deraa (sul) e em Rif Damasco (nos arredores da capital) para analisar as necessidades humanitárias.

A ONU calcula que mais de 30 mil sírios fugiram para países vizinhos, enquanto 200 mil se deslocaram para outras regiões da Síria.

Na sexta-feira passada, Annan mostrou perante o Conselho de Segurança da ONU sua decepção com as respostas de Damasco a sua mediação na crise do país, mas se mostrou decidido a continuar negociando após conseguir o apoio unânime desse órgão.

A chegada dos observadores aconteceu depois que no fim de semana passado foram registrados dois atentados em Damasco e Alepo, a segunda maior cidade síria, que deixaram quase 30 mortos e mais de uma centena de feridos.

Não é a primeira vez que observadores chegam ao país, já que em dezembro do ano passado uma missão da Liga Árabe foi à Síria, mas no final foi suspensa no dia 28 de janeiro por causa da deterioração da situação de segurança.

A ONU calcula que mais de 8.000 pessoas morreram desde o início dos protestos há um ano, embora a oposição acredite que o número de vítimas fatais supere 9.000.