Chelsea Clinton divulga foto do segundo filho

Chelsea Clinton, filha de Hillary e Bill Clinton, divulgou neste domingo, 19, uma foto de seu segundo filho, que nasceu no sábado. Chelsea, de 36 anos, deu à luz Aidan Clinton Mezvinsky. Em uma mensagem no Twitter, ela e o marido, Marc Mezvinksy, disseram estar "gratidão e amor".

O casal já tem uma filha, Charlotte Clinton Mezvinsky, que completará 2 anos em dezembro. Os dois usaram novamente o Twitter para divulgar a foto de Aidan.

At 7:41 AM Saturday, our family and hearts expanded with Aidan’s arrival. We are blessed. pic.twitter.com/QKUMV3ls4N — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 19 de junho de 2016