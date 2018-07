Cheque que 'comprou' o Super-Homem vai a leilão O cheque utilizado em 1938 pela Detective Comics para comprar os direitos de publicação do Super-Homem foi leiloado online. Na época, o personagem foi comprado por US$ 130. O cheque alcançou quase US$ 40 mil no leilão. Diversas batalhas judiciais pelos direitos autorais do Super-Homem ocorrem até hoje nos tribunais americanos.