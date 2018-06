Chevron suspende atividades na Romênia após protestos

Em comunicado, a Chevron afirmou que "suspendeu as atividades em Pungesti devido às condições de insegurança geradas após protestos violentos e ilegais". A suspensão, de acordo com a companhia, é temporária.

Essa é a segunda vez que a empresa norte-americana é forçada a paralisar suas atividades no local. A primeira suspensão ocorreu em outubro. Nesta semana, a Chevron afirmou que irá manter o seu "diálogo com as autoridades locais públicas".

Os moradores da região se opõem a técnica de perfuração usada para extrair o gás de xisto. Amplamente utilizada em alguns estados dos EUA, a técnica foi proibida em países como França e Bulgária por causa do potencial de poluição do ar e contaminação da água. Neste sábado, a companhia disse ter "as licenças e as aprovações necessárias para as atividades em Pungesti". Fonte: Dow Jones Newswires.