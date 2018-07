Chile: 1 morto e 255 detidos em protestos contra golpe

A pessoa morta foi identificada como Cristian Márquez, um policial de 27 anos. Ele aparentemente foi morto com um tiro quando tentava impedir um saque a um supermercado. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assegurou que o governo faria todo o possível para identificar os responsáveis pela morte. Luis Váldez, comandante da polícia metropolitana de Santiago, disse que os suspeitos do crime estão presos.

Os distúrbios ocorreram durante os protestos que costumam marcar o aniversário do golpe que derrubou o presidente democraticamente eleito Salvador Allende e alçou o general Augusto Pinochet ao poder. As informações são da Associated Press.