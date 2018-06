Chile: 264 detidos em noite de violência A polícia do Chile anunciou nesta quinta-feira que 264 pessoas foram presas em episódios de violência ocorridos na noite de ontem para hoje em meio às manifestações que marcaram os 40 anos do golpe militar que depôs Salvador Allende e instaurou uma ditadura de direita que se estendeu por 17 anos no país sul-americano.