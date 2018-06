Chile alerta para possível erupção vulcânica

Autoridades chilenas decretaram alerta vermelho para uma possível erupção do vulcão Capahue, localizado no sul do país, e ordenaram a retirada de pouco mais de 2.200 pessoas que vivem na região.

O ministro chileno do Interior, Andrés Chadwick, informou nesta segunda-feira que o alerta e a retirada obrigatória são essenciais porque "a frequência e a atividade sísmica" aumentaram e porque "há o risco de [o vulcão] entrar em erupção".

A última vez que o vulcão entrou em erupção foi em dezembro, quando lançou nuvens de fuligem, gases e fumaça negra a até 1,5 quilômetro de altura. O vulcão se localiza no sul do país, nos limites entre a região argentina de Neuquén e a chilena de Bío Bío.

O Chile é um país cheio de vulcões. Ao longo da Cordilheira dos Andes, existem mais de 3 mil, entre pequenos e apagados e outros grandes e de atividade permanente. Cerca de 500 estão catalogados como geologicamente ativos, dos quais há registros eruptivos de aproximadamente 60. / AP