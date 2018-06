Chile cancela alerta de tsunami em todo o território

Também durante essa madrugada, o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) revisou para baixo o terremoto ocorrido na noite de quarta-feira próximo a Iquique para uma escala de 7,6, de 7,8 anteriormente. O centro também ajustou a localização do tremor para 19 quilômetros ao sul de Iquique, no norte do país, e a uma profundidade de 40 quilômetros.

A SHOA declarou esperar variações no nível médio do mar de 30 centímetros a um metro para as regiões de Arica, Pisagua, Iquique, Patache, Tocopilla e Mejillones. A autoridade afirmou que essa variação pode durar horas e declarou que a autoridade marítima de cada região será responsável controlar as atividades dos navios nessas regiões.

Na noite de terça-feira um forte terremoto de magnitude 8,2 atingiu a região próxima a Iquique, com tremores sentidos no Peru e na Bolívia, obrigando centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas ao longo da costa do Chile e procurarem abrigo para se proteger da ameaça de tsunami.