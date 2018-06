Chile combate incêndio e números de mortos sobe a 15 As autoridades chilenas continuam a combater o forte incêndio que teve início no sábado à tarde nos arredores de Valparaíso, e o número de mortos subiu para 15, com 500 feridos. A contagem atualizada de casas destruídas também avançou, para mais de 2.500, sendo que 11 mil pessoas continuam sem moradia.