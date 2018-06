Chile explode cume de montanha para abrigar maior telescópio do mundo

O Telescópio Europeu Extremamente Grande (E-ELT, na sigla em inglês) terá um espelho primário de 39 metros de diâmtero quando for finalizado em 2014 e irá captar 15 vezes mais luz que os maiores telescópios ópticos funcionando atualmente.

Ele será tão poderoso que deve ser capaz de detectar gases nas atmosferas de certos tipos de planetas fora do sistema solar, e até moléculas biomarcadoras, um indicador de processos biológicos.

Tais sinais --se de fato existirem-- pode oferecer à humanidade a oportunidade de detectar a presença de vida extraterrestre pela primeira vez.

Seu operador, o Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês), diz que o telescópio também deve ser capaz de encontrar mais planetas rochosos extra-solares semelhantes à Terra, ampliando descobertas feitas pelo observatório espacial Kepler e outros nos últimos anos.

O E-ELT ainda pode fornecer aos pesquisadores peças importantes do quebra-cabeças cosmológico – da detecção das leis fundamentais da física e da energia escura até um olhar mais aprofundado sobre as interações em torno do buraco negro super compacto no centro da Via Láctea.

"O E-ELT sem dúvida produzirá descobertas que simplesmente não conseguimos imaginar hoje, e com certeza irá inspirar muitas pessoas em todo o mundo a pensar sobre ciência, tecnologia e nosso lugar no universo”, disse o diretor-geral do ESO, Tim de Zeeuw, em uma cerimônia para comemorar a detonação.

O pico do Cerro Amazones deve perder cerca de 30 metros de altura após a explosão, e os engenheiros irão criar uma planalto para o observatório.

A montanha está localizada no deserto do Atacama, o mais seco do mundo, onde céus sem nuvens oferecem condições ideais para as observações. Muitos dos maiores telescópios do planeta estão situados na área, incluindo o Agrupamento de Grande Milímetro de Atacama (Alma, na sigla em inglês), conglomerado de telescópios que recebeu sua antena definitiva nesta semana.