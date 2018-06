Chile já tem 20 réplicas de tremor

SANTIAGO - Ao menos 20 réplicas foram registradas após o terremoto de magnitude 8,2 na escala Richter que atingiu na noite desta terça-feira o norte do Chile. Segundo a página do Centro Nacional Sismológico da Universidade do Chile, a maioria das réplicas teve magnitudes superiores a 5.

O sismólogo e acadêmico da Universidade do Chile, Mario Pardo, afirmou que o terremoto de magnitude 8,2 ocorrido na região norte do país poderia ser o fenômeno telúrico que os especialistas esperavam para esse local. "É um dos cenários possíveis, mas ainda não se pode dizer nada com certeza", disse Pardo em declarações para a rádio "Bío-Bío".

Por outro lado, o geógrafo Marcelo Lagos disse que esse não é o evento (sísmico) que esperamos. "É preciso estar alerta", declarou Lagos em entrevista para a "Televisión Nacional".

Os sismólogos classificaram grande parte do norte do Chile como uma "zona quente" para um grande terremoto, já que desde 1878 não se registra um tremor de grande magnitude nessa área. Os especialistas trabalham com um intervalo de entre 70 e 100 anos para que um tremor de grandes proporções volte a atingir a mesma área, o que, nesse caso, também afetaria o sul do Peru.

O último grande terremoto seguido de tsunami no Chile aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2010, de magnitude 8,8 na região central e sul do país, deixando 526 mortos, 800 mil desabrigados e mais de US$ 30 bilhões em prejuízos.

Desde o período colonial, o Chile teve pelo menos 80 terremotos, que somente nos últimos 60 anos causaram 40.718 mortes. / EFE