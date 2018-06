Chile: Justiça acusa 8 por assassinato de Victor Jara

O juiz Miguel Vázquez também ordenou a prisão de Hugo Sánchez Marmonti e Pedro Barrientos Núnez, que mora na Flórida, como autores do assassinato, e de outros seis ex-militares como cúmplices. Todos já estão presos, com exceção de Barrientos. A expectativa é de que seja aberto contra ele um processo de extradição.

Jara foi preso no dia seguinte ao golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 liderado pelo general Augusto Pinochet contra o presidente Salvador Allende. O corpo do artista foi encontrado dias depois, com sinais de tortura e diversas perfurações de balas. A execução de Jara transformou-o em símbolo da luta contra as ditaduras militares de direita na América Latina nas décadas de 1970 e 1980. As informações são da Associated Press.