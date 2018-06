Chile: Michelle Bachelet é favorita para vencer eleição

A promessa de manter a economia estável com justiça social, feita em 2006, dificilmente será suficiente agora. Milhões de chilenos foram às ruas para pedir reforma eleitoral, educacional e fiscais, uma nova constituição, e o fim da privatização da água, todas heranças da ditadura do general Augusto Pinochet, de 1973 até 1990.

Mesmo se ela manter a promessa de elevar impostos dos ricos para financiar a educação gratuita, os manifestantes devem pressionar por mais reformas durante os quatro anos do mandato.

A eleição no Chile começa neste domingo, às 8h (às 9h no horário de Brasília) e segue até Às 18h. No primeiro turno, Michelle Bachelet ficou com 46,6% dos votos e a ex-ministra do Trabalho, Evelyn Matthei, teve 25,1%. Fonte: Associated Press.