Chile: número de mortes por terremoto sobe para sete O número de mortes devido ao terremoto de magnitude 8,2 no Chile subiu para sete, depois que uma recém-nascida morreu por hipotermia nesta sexta-feira. Autoridades do Chile disseram hoje que o fornecimento de água e eletricidade, a venda de combustíveis e outros serviços essenciais estavam sendo retomados pouco a pouco três dias após o tremor no extremo norte do país.