Chile pede aos EUA acusado de matar Jara A Justiça do Chile pediu ontem ao governo dos EUA a extradição de um oficial reformado do Exército chileno acusado de participar do assassinato do artista e militante político Víctor Jara, morto em setembro de 1973, cinco dias depois do golpe militar que instituiu a ditadura do general Augusto Pinochet. Pedro Pablo Barrientos é suspeito de ser o "autor material" do crime.