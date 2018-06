Chile registra inflação de 5,5% em novembro O índice de preços ao consumidor do Chile ficou estável em novembro ante outubro, segundo informou neste sábado o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Na comparação com novembro do ano passado, a alta é de 5,5%. O banco central do país se reúne na próxima semana e deve manter a taxa básica de juros inalterada em 3,0%, segundo analistas. Ao longo do último ano e meio a autoridade monetária reduziu os juros em 2 pontos porcentuais, para tentar estimular a economia. Esta semana, o presidente do BC, Rodrigo Vergara, disse que a inflação deve voltar para o centro da meta, de 3,0%, em dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires.