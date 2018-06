Chile registra terremoto e há perigo de tsunami

O Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) originalmente captou um tremor de escala 7,4 e, minutos depois, revistou a magnitude para 7,8. O evento ocorreu em terra, às 23h43 (de Brasília) a 23 quilômetros ao sul de Iquique e com uma profundidade de 20 quilômetros. Minutos antes, a região a oeste de Iquique, no mar, registrou um tremor de escala 6,4.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirmou que ainda não se sabe se um tsunami ocorreu e que o alerta foi emitido com base na escala do tremor. "Um terremoto desse tamanho tem o potencial para gerar um tsunami destrutivo que pode atingir as regiões costeiras próximas ao epicentro dentro de minutos a horas", afirmou, em comunicado. "As autoridades na região devem tomar as ações apropriadas."