Chile sofre terremoto de magnitude 5,1 São Paulo, 24 - Um terremoto sacudiu o centro do Chile durante a madrugada deste sábado. De acordo com dados do Serviço de Pesquisa Geológica dos EUA, o USGS, o abalo teve magnitude 5,1 e foi sentido principalmente na região de Valparaíso, no litoral do país, a pouco mais de 100 quilômetros da capital Santiago. O site do jornal chileno El Mercurio informa que não há relatos de danos ou pessoas feridas em consequência do tremor. (Danielle Chaves)