Chile tem aumento de 60% em contágios diários e Santiago entra em quarentena

SANTIAGO - O Chile registrou nesta quarta-feira um total de 2.660 novos casos do novo coronavírus, representando um aumento de 60% nas últimas 24 horas, fato que forçou as autoridades a decretar uma quarentena obrigatória em toda capital Santiago e seus arredores, uma vez que são os principais focos de infecções.

"O mês de maio está sendo muito difícil para o nosso país e precisamos tomar as medidas apropriadas no momento certo para conter a doença", disse o ministro da Saúde, Jaime Mañalich.

"A batalha por Santiago é a batalha crucial nessa guerra contra o coronavírus", acrescentou o ministro, hoje, durante sua entrevista coletiva diária.

Este é o maior pico em novos casos diários desde que o primeiro contágio foi detectado no país, em 3 de março, e eleva o número total de infectados para 34.381, dos quais cerca de 15 mil já se recuperaram.

Além disso, entre ontem e hoje foram registradas novas 12 mortes por covid-19, subindo para 347 as vítimas no país - a maioria na capital -, onde especialistas dizem que os hospitais têm 85% de sua capacidade.

Ao contrário de outros países da América do Sul com menos casos, como Argentina e Colômbia, o governo chileno rejeitou desde o início o decreto de confinamento nacional e o fechamento completo da economia e optou por "quarentenas seletivas e estratégicas", com restrições impostas e eles crescem em cada comuna ou cidade de acordo com novas infecções.

É a primeira vez desde o início da pandemia no Chile que a chamada "Grande Santiago", composta por 32 comunas (bairros), entra em quarentena ao mesmo tempo, pois as zonas orientais estavam inicialmente confinadas e, mais recentemente, foi a sua vez das áreas periféricas.

A medida anunciada, que entrará em vigor na sexta-feira a partir das 22h (hora local), afeta cerca de 8 milhões de pessoas e foi solicitada por diferentes prefeitos e organizações médicas nos últimos dias.

"Essas medidas são necessárias, mas são dolorosas, podem ser terríveis e temos que estar presentes para ajudar os grupos mais vulneráveis", disse o ministro, que também anunciou a proibição da circulação nas ruas de pessoas acima de 75 anos de idade.

O Chile está em estado de emergência, com toque de recolher a partir das 22h (hora local), desde meados de março, com escolas, universidades e fronteiras fechadas, assim como a maioria das empresas não-básicas.

Os novos casos haviam se estabilizado em cerca de 500 por dia no final de abril e as autoridades já estavam falando em ultrapassar o pico de contágio e regressar à normalidade, mas desde o início de maio o país vem registrando um aumento significativo, acima de 1 mil. /EFE