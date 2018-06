Chile: terremoto de magnitude 6,7 atinge região central Um terremoto de magnitude preliminar 6,7 graus na escala Richter sacudiu o centro do Chile no fim da tarde de hoje, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. O Escritório Nacional de Emergência informou que o tremor foi mais forte perto das cidades de Copiapó e Tierra Amarilla. Nenhum dano ou interrupção de serviços públicos foi imediatamente notificado. Já o Serviço Oceanográfico do Chile não emitiu alerta de tsunami.