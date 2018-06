Chilenos celebram Allende nos 40 anos do golpe militar

Empunhando milhares de cartazes com fotografias de cada uma das 3.095 pessoas assassinadas pela ditadura, a multidão avançou por mais de 20 quadras nas proximidades do Palácio de La Moneda, onde Allende suicidou-se para não cair nas mãos dos militares golpistas que invadiram a sede do governo em 11 de setembro de 1973.

A manifestação transcorreu pacificamente durante a maior parte do tempo, mas houve choques entre um grupo de algumas dezenas de manifestantes mascarados e policiais perto do memorial onde se encerraria a passeata. Os encapuzados atiraram pedras e bombas incendiárias na polícia, que revidou com bombas de gás lacrimogêneo. Um grupo tentou incendiar uma agência bancária e um posto de gasolina, mas foi contido pela polícia. Não há informações iniciais sobre detidos ou feridos. Fonte: Associated Press.