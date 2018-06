Chilenos vão às urnas eleger 345 prefeitos

A votação deverá ser encerrada às 22 horas (de Brasília). Os primeiros resultados serão divulgados apenas na madrugada da segunda-feira, uma vez que a contagem dos votos é manual. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, foi votar na manhã deste domingo em Santiago. Piñera fez um apelo à população que vote. A última pesquisa do Centro de Estudos Públicos, instituto mais respeitado do país, indicava em agosto que a abstenção poderá ficar ao redor de 40% do eleitorado.

Das 345 prefeituras em disputa, 145 estão nas mãos da coalizão de direita do governo Piñera e 147 estão com a oposição socialista, de esquerda. Pesquisas indicam que a coligação de Piñera está com 30% das intenções de voto, enquanto a centro-esquerda está com 20%. Serão eleitos hoje os prefeitos de Santiago, Valparaíso, Concepción e Temuco. As informações são da Associated Press.