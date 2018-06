Chile:Tremores secundários mantêm população fora de casa

Não foram reportados mortes, ferimentos ou prejuízos em virtude dos novos tremores secundários, mas a polícia e os militares se mantinham a postos para manter a ordem. A infraestrutura na região está quase intacta, mas com a continuidade dos tremores secundários, ainda falta energia elétrica em várias áreas e hospitais estão atendendo apenas emergências. Escolas foram fechadas. Supermercados e postos de gasolina grandes coordenaram suas reaberturas ontem com o auxílio da polícia e das Forças Armadas para evitar problemas nas longas filas de consumidores. Fonte: Associated Press.