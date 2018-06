China: 4 policiais condenados pela morte de Heywood

Guo Weiguo, Yang Li, Wang Pengfei e Zhi Wang foram acusados de "forjar roteiros de entrevistas e de esconder evidências" do envolvimento de Gu na morte de Heywood. De acordo com Tang Yigan, funcionário do Tribunal Intermediário Hefei, no leste da China, os policiais foram condenados a penas entre 5 e 11 anos de prisão.

Todos os quatro eram funcionários graduados da polícia em Chongqing, uma megacidade no sudoeste do país, comandada por Bo até ele ser demitido da função, em março, e onde o corpo de Heywood foi descoberto em um quarto de hotel em novembro de 2011. As informações são da Dow Jones.