China abandona política de filho único para tentar conter crise demográfica Com desaceleração do crescimento, redução da força de trabalho e rápido envelhecimento da população, a China anunciou ontem o fim da política de filho único implantada há três décadas e meia e sua substituição por um novo limite de dois filhos por casal. Mas, para muitos analistas, a histórica mudança veio tarde demais para evitar os efeitos negativos do desequilíbrio populacional sobre a economia do país habitado por 20% da humanidade.