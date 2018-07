China acusa Bo Xilai de múltiplos crimes

A decisão do partido abre uma nova fase no escândalo envolvendo Bo, que caiu em desgraça e perdeu a influência que teria no processo de sucessão de liderança na China.

A esposa da Bo e o ex-chefe de polícia subordinado a ele foram presos por causa do escândalo que se iniciou a partir do assassinato do empresário britânico Neil Heywood, na cidade de Chongqing, sudoeste do país, onde Bo era o chefe do Partido Comunista.

O comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua disse que no escândalo em torno do assassinato de Heywood, Bo "abusou de seus poderes de gabinete, cometeu sérios erros e carrega grande responsabilidade".

"As ações de Bo Xilai criaram graves repercussões, e danificaram enormemente a reputação do partido e do Estado", disse a nota.

(Reportagem de Chris Buckley)