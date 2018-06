China acusa líder exilado do Tibete de ser separatista O Ministério das Relações Exteriores da China acusou o primeiro-ministro do governo exilado do Tibete, nesta sexta-feira, de ser um separatista que nunca fez uma coisa boa em sua vida, um sinal de que Pequim não deve retomar as conversas tão cedo com os líderes tibetanos.