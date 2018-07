China adverte EUA para que não intervenham em disputa

O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Cui Tiankai, disse hoje que o governo dos EUA corre o risco de se ver arrastado para um conflito e que as reivindicações territoriais podem agravar as tensões na região.

As reclamações em torno de ilhas e arrecifes neste mar cresceram recentemente, pois Vietnã e Filipinas denunciaram incursões e provocações chinesas, enquanto o governo de Pequim respondeu acusando outras nações de cometerem atos de provocação. Os EUA consideram essas rotas marítimas de importância estratégica e por isso o governo vietnamita pediu aos norte-americanos que se envolvam na questão. As informações são da Associated Press.