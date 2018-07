China adverte Irã contra a fabricação de armas nucleares

Os EUA e outros países ocidentais ameaçam impor novas sanções econômicas contra o Irã, caso negociações internacionais não levem a limitações das ambições nucleares do país. Na avaliação de Washington e seus aliados, a intenção de Teerã é produzir armas nucleares. O governo da república islâmica refuta a acusação e sustenta que seus propósitos são pacíficos. Na quarta-feira, China e Rússia já haviam divulgado uma declaração conjunta na qual defendiam a resolução negociada do impasse e rejeitavam o uso ou a "ameaça" de uso da força. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.