China afasta dirigente do Partido Comunista após escândalo

PEQUIM - O dirigente do Partido Comunista chinês na cidade de Chongqing, sudoeste do país, Bo Xilai, foi afastado do cargo depois de um escândalo envolvendo um político local, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

O vice-premiê, Zhang Dejiang, substituirá Bo, sem deixar seu cargo anterior, disse a Xinhua num breve despacho. A agência não informou se Bo perdeu sua vaga no Politburo, importante instância decisória, mas abaixo do Comitê Permanente do Partido Comunista chinês.

Bo era candidato à liderança máxima, mas era alvo de especulações desde que o vice-prefeito e chefe de polícia Wang Lijun se envolveu num escândalo e tentou se refugiar no consulado dos EUA na cidade de Chengdu, próxima a Chongqing. Ele acabou sendo atraído para fora da sede diplomática, e agora está sob investigação.

O incidente solapou as chances de ascensão de Bo ao Comitê Permanente do partido, que deve ser renovado num congresso partidário neste ano.