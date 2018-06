China afasta suspeitas contra chineses do voo MH370

A declaração esfria as especulações de que grupo separatista uigur, da província de Xinjiang, poderia estar envolvidos no desaparecimento do Boeing 777 em 8 de março. A aeronave transportava 239 passageiros, sendo 154 chineses.

Funcionários do governo da Malásia disseram que alguém a bordo deliberadamente alterou a rota do avião menos de uma hora depois da decolagem e que alguém desligou duas peças vitais no equipamento de comunicação, permitindo que o avião voasse praticamente sem ser detectado.

A polícia da Malásia está investigando os pilotos e os engenheiros do avião, e pediu para as agências de inteligência de países com passageiros a bordo para verificarem o histórico dos cidadãos em busca de possíveis ligações com atos terroristas. Fonte: Associated Press.