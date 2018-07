China afirma que disputa de ilhas prejudicará comércio A compra das ilhas Senkaku pelo Japão, chamadas de Diaoyu pelos chineses, vai "definitivamente" prejudicar o comércio entre os dois países, afirmou hoje o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Shen Danyang. A China reivindica a soberania sobre as ilhas, localizadas a sudoeste de Okinawa, no Mar da China Oriental.