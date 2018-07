China ainda discute código de conduta sobre Mar do Sul A China pretende continuar discutindo um código de conduta para a disputa de águas na Associação de Nações do Sudeste Asiático, e especialmente com os países diretamente afetados pelo assunto, disse o diretor geral do departamento de informação do ministério de Relações Exteriores da China, Qin Gang, nos bastidores de uma reunião asiática no Camboja.