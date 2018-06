China ameaça cortar ajuda à Coreia do Norte

"Se a Coreia do Norte se envolver em mais testes nucleares, a China não hesitará em reduzir o apoio ao país", declarou o Global Times, que é próximo do Partido Comunista, em um editorial.

O texto também manifestou descontentamento com a crítica norte-coreana sobre o apoio de Pequim a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que condenava o lançamento do foguete de Pyongyang no mês passado e impunha mais sanções a Coreia do Norte.

A China é o maior fornecedor de energia e principal parceiro comercial da Coreia do Norte. Além disso, o governo de Pequim é visto como uma das poucas nações capazes de influenciar o comportamento de Pyongyang. As informações são da Dow Jones.