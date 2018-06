China amplia controle sobre divulgação de notícias A China proibiu os jornalistas do país a compartilhar informações que tenham obtido no exercício da profissão com a mídia no exterior ou de publicá-las em qualquer veículo que não seja o qual trabalham. Para os críticos, tal medida vai inibir ainda mais a liberdade de imprensa e reduzir a influência das redes sociais.